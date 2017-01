Mortes em cadeia mudam rotina na rua: ‘Evitamos sair’, diz morador

A transferência de mais de 200 presos para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa – reativada para receber presos após o massacre de 56 detentos, mudou a rotina de moradores que residem nas imediações na unidade prisional centenária, localizada no Centro de Manaus. Os recentes motins geram insegurança, segundo relatos.

Uma semana após o massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), a capital voltou a registrar assassinatos de internos. Foram quatro na madrugada de domingo (8) na Vidal Pessoa. Horas depois, uma confusão deixou sete feridos.

A dona de casa Maria Emília Pinheiro, de 64 anos, que reside na Avenida 7 de Setembro, relata o medo após a reativação da Cadeia Pública Raimundo Vidal e os conflitos registrados no local.

“Nos últimos dias, estamos com medo do que pode acontecer se houver uma rebelião ou confusão na cadeia. Antes de ser desativada, não tinha muita confusão. Estamos entrando em casa mais cedo, evitando sair de noite. Meu filho vende salgadinhos em frente a cadeia, sabemos que é um risco e ficamos preocupados. Pode ser que tenha confusão e acabe acontecendo alguma coisa com ele”, comentou Maria Emília.

O desempregado Cláudio Marcos, de 37 anos, mora em frente à cadeia pública há mais de 30 anos, com dois filhos e a esposa. Desde o dia 2, a rotina da família mudou com a manutenção de presos. Ele disse temer fugas.

“Mudamos muito nossa rotina com medo de rebelião. Quando começou a confusão sábado e ontem, ficamos trancados em casa. Evitamos sair e ninguém tem saído para rua”, relatou o morador.

Medo semelhante vive uma doceira, de 42 anos, que não quis ser identificada na reportagem. Ela contou que deixou de ir ao Centro de Manaus para fazer compras, como de costume. “A qualquer momento, pode ocorrer uma nova confusão, rebelião ou fuga. Nunca se sabe. Moro no Centro e costumo andar a pé para ir ao comércio. Agora, vivo apavorada. É assustador”, disse.

“As pessoas aqui estão com receio de sair para o trabalho e outras com medo de assaltos”, disse a dona de casa Ester Renata.

Plano de segurança

Na sexta-feira (6), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) anunciou medidas de reforço à segurança em Manaus e nas unidades prisionais do estado. Entre as ações previstas, estão o aumento do policiamento em todas as zonas da cidade e reforço nos armamentos.

Após as ocorrências na Vidal Pessoa, a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizou a transferência de 20 internos para uma unidade prisional do interior. Ainda segundo a SSP, a situação no local é considerada “estável”.

Equipes da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar, fazem guarda no entorno e dentro da Cadeia Pública desde a transferência.

Reativação de cadeia

A Cadeia Vidal Pessoa foi reaberta na segunda-feira (2) para a acomodação de presos ameaçados de morte pela facção criminosa Família do Norte (FDN), apontada como responsável pelas 56 mortes no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na semana passada.

Desde então, recebeu 284 presos transferidos de presídios do Amazonas por “medida de segurança”. A intenção do governo era isolar os membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) dos outros presos da FDN.

A unidade estava desativada desde outubro de 2016 por recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por falta de infraestrutura para abrigar os presos.

Mortes e feridos

A movimentação de detentos na Vidal Pessoa começou por volta das 3h (5h de Brasília) de domingo (8), uma semana após o massacre que deixou mais de 50 mortos. No momento do tumulto, apenas dois agentes penitenciários monitoravam o local, segundo o vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Amazonas, Antônio Santiago.

Em nota, o Comitê de Gerenciamento de Crise informou que os presos iniciaram uma briga por motivo desconhecido. Dos quatro mortos confirmados, três foram decapitados e um asfixiado. A OAB-AM diz ainda que um quinto detento morreu após dar entrada em um hospital de Manaus. Outro preso segue internado com quadro clínico estável em uma unidade hospitalar após passar por cirurgia.

O policiamento foi reforçado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. As mortes serão investigadas, segundo o comitê de crise. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-AM, Epitácio Almeida, cinco detentos estão desaparecidos. A ausência dos internos foi notada após a contagem de presos. “Cinco [detentos] não foram encontrados. Podem estar escondidos no forro, foragidos”, disse. Segundo ele, os presos já voltaram para as celas.

A Seap informou em nota que a Secretaria e a Polícia Militar estão realizando uma nova contagem na cadeia. A secretaria informou que a situação dentro da unidade é considerada “estável”.

Movimentação na frente da Vidal Pessoa, na noite deste domingo (8)

