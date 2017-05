Motociclista colide com carreta e morre na BR-174, no AM

Um motociclista de 23 anos morreu ao colidir com uma carreta, na manhã deste domingo (28), na BR-174. O acidente ocorreu no trecho da rodovia em Presidente Figueiredo, a 107 km de distância de Manaus.

Testemunhas relataram à Rede Amazônica que o motociclista perdeu o controle da moto e bateu lateralmente no pneu dianteiro de uma carreta, que trafegava no sentido Manaus/Boa Vista (RR). O jovem morreu no local. O trecho do acidente fica no perímetro urbano do município. Há suspeita de que o motociclista estivesse sob efeito de bebidas alcoólicas.