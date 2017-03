Motorista é morto com tiro na nuca em assalto a micro-ônibus, em Manaus

O motorista de micro-ônibus alternativo, de 59 anos, foi morto com um tiro na nuca durante assalto enquanto trabalhava. Dois suspeitos fugiram após o crime que ocorreu na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, por volta das 18h45 deste sábado (4).

“Eles levaram a renda e pertences. Não sabemos se tinham passageiros. O cobrador, que é filho do motorista nos informou que entregou a renda, o pai parou o ônibus, abriu a porta para eles descerem, atiraram contra ele, deixaram uma arma caseira e fugiram por uma área de mata”, disse o tenente Alcolbre, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme a perícia do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), o homem foi morto por um tiro de arma caseira na nuca.

Abalados, familiares do motorista estiveram no local do crime, mas decidiram não falar com a imprensa.

O corpo do motorista foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

