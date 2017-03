Motorista fica ferido após ônibus tombar em avenida de Manaus

Um motorista de ônibus ficou ferido após o veículo tombar em uma avenida do Distrito Industrial na tarde desta sexta-feira (25). Segundo informações de uma representante da empresa responsável pelo ônibus, ele deslizou na pista molhada pela chuva.O acidente ocorreu por volta das 16h na Avenida Ministro João Gonçalves.

De acordo com o Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), após o ônibus tombar, o motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

A representante da empresa responsável pelo veículo, que não quis se identificar, afirmou que ele era usado no transporte de funcionários de empresas do Distrito Industrial, mas que no momento do acidente ninguém, além do motorista, estava no veículo.

O veículo tombou após derrapar na avenida molhada por conta da chuva. Não foi informado se o motorista estava em alta velocidade.

Acidente aconteceu na Avenida Ministro João Gonçalves, em Manaus

(Foto: Patrick Marques/G1 AM)