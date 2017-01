Motorista fica ferido em assalto a ônibus na Zona Norte de Manaus

Um motorista da linha 450, que atende parte da Zona Norte de Manaus, ficou ferido durante um assalto ao coletivo na noite de sábado (29). Segundo informações do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu próximo ao terminal da linha 350, que fica localizado no núcleo 5 da Cidade Nova, também na zona Norte da capital amazonense.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, três homens entraram no ônibus se passando por passageiros, e logo em seguida anunciaram o assalto. O grupo estava com facas e ordenou que a cobradora passasse toda a renda obtida durante a viagem.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista foi esfaqueado no antebraço esquerdo, mesmo sem reagir à atividade criminosa. Quando levantou para se defender, foi imobilizado enquanto os bandidos também roubavam a CPU de armazenamento das imagens do interior do coletivo.

Após efetuar o assalto e ferir o motorista, o grupo deixou o local a pé. O 6º DIP investiga o caso, mas até o final da manhã deste domingo nenhum suspeito foi detido.