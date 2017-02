Mulher baleada durante tentativa de assalto morre em hospital de Manaus

A comerciante Ana Paula da Silva Pereira, baleada durante uma tentativa de assalto, morreu na noite de segunda-feira (7), logo após dar entrada em uma unidade de saúde. A vítima, de 39 anos, foi atingida por um tiro no abdômen quando chegava na residência onde morava, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. Durante a ação, a companheira de Ana Paula, Josanne Maria de Almeida da Silva, 39, também foi baleada e morreu no local.

A comerciante Suzete Silva, de 55 anos, mãe de Ana Paula, conversou com o G1 e relatou que as vítimas eram sócias em um lanche no Centro da capital.

“Elas costumavam fechar por volta das 19h e iam juntas para casa. Não sei porque resolvi sair antes e elas [vítimas] ficaram lá porque ainda tinha alguns clientes. Era para eu estar no carro também. Mais tarde foi que eu recebi a notícia de que elas tinham sido baleadas”, disse.

De acordo com a 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens abordaram as vítimas por volta das 21h e tentaram levar o veículo onde elas estavam, mas não conseguiram, pois o carro era automático. A PM informou ainda que não há informações se as mulheres reagiram ao assalto.

Após o crime, Ana Paula foi conduzida ao Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, entretanto não resistiu aos ferimentos e morreu às 21h50.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os autores do crime fugiram do local a pé e, de acordo com a PM, ainda não foram localizados.

(*Colaborou Rickardo Marques, do G1 AM)