Mulher é presa ao tentar embarcar em avião com 15 kg de maconha, no AM

Uma mulher de 30 anos foi presa, durante a madrugada deste domingo (19), ao tentar embarcar em um voo com 15 quilos de droga no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, a mulher levaria os entorpecentes para serem vendidos no carnaval da Bahia.

Vanessa Luana Ferreira foi presa por volta das 2h15. Segundo o delegado Paulo Magvinier, titular do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), uma denúncia anônima foi feita há 10 dias informando que a mulher tentaria embarcar em um voo portando uma quantidade de droga.

“Recebemos a denúncia de que ela iria fazer esse transporte de droga, principalmente pela questão do Carnaval. Então começamos a fazer o acompanhamento, identificamos a ida dela para a Bahia e ontem foi montada uma vigilância no aeroporto, e no momento em que ela chegava de táxi com a mala foi feita a abordagem pelas equipes que constataram que ela estava com os entorpecentes”, afirmou o delegado.

Na mala foram encontrados 13 pacotes com maconha do tipo skunk. Em depoimento à polícia, a suspeita falou que seria paga para realizar o transporte e que aceitou a proposta porque estava precisando do dinheiro.

Ela confessou ainda que era a segunda vez que tentava viajar transportando entorpecentes. A Polícia Civil disse que Vanessa Ferreira já foi presa por tráfico de drogas em 2014, pelo mesmo crime.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã de domingo, a mulher não quis comentar o caso. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e será conduzida para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus.