Mulher morre ao colidir carro contra micro-ônibus em Manaus

Uma mulher de 55 anos morreu por volta das 6h30 deste sábado (7), na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela estava em veículo Fox, de cor preta, e colidiu com um micro-ônibus. Ela morreu no local.

A mulher ficou presa nas ferragens do veículo e foi retirada por bombeiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez atendimento no local do acidente e atestou o óbito da vítima.

Uma outra mulher que era passageira do veículo ficou inconsciente com a pancada. Ela foi levada a um hospital da cidade. Não há informação sobre o estado de saúde dela.

O motorista do ônibus, um homem de 35 anos, contou aos bombeiros que só viu o veículo quando estava muito próximo dele. Ele disse ainda ter tentado desviar do carro, mas não conseguiu.

