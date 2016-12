Mulher morre após ser baleada na frente de casa, em Manaus

Uma mulher morreu após ser atingida por seis tiros na frente da própria residência na Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu no início da manhã deste domingo (25) e segundo amigos da vítima, de 40 anos, o suposto autor dos disparos era seu companheiro. A mulher foi socorrida, mas morreu antes de chegar na unidade de saúde.

Amigos e familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) na tarde deste domingo e comentaram o caso.

“Ela [vítima] estava na frente da casa dela lá no Zumbi com a família dela e do marido passando o natal. Ela já tinha discutido com o ele de noite por causa de ciúme. Aí quando foi por volta de 6h, em uma dessas discussões, ele puxou uma arma e atirou nela, na frente de todo mundo que estava lá. Depois ele fugiu”, disse uma amiga da vítima, que preferiu não se identificar.

A mulher foi atingida por seis tiros, sendo três na cabeça e três no pescoço. Ela foi conduzida por familiares até o Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, mas morreu antes de chegar na unidade.

Segundo a Polícia Militar (PM-AM), até a tarde deste domingo o autor do crime não foi localizado. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: G1