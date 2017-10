Mulheres são detidas ao tentar entrar em cadeia de Manaus com dinheiro e droga

As diversas ocorrências de materiais proibidos com visitantes foram flagrados durante este domingo (22) no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), Km 8 da BR-174, informou a A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

A primeira ocorrência foi registrada às 07h42. Uma mulher, companheira de um detento, foi flagrada nos procedimentos de revista com R$20 em espécie, escondidos dentro de sua roupa íntima. A mulher foi encaminhada para à direção da unidade e recebeu punição administrativa com suspensão da visita por 30 dias.

Por volta das 08h20, uma outra companheira de detento também foi flagrada com uma quantia em dinheiro. A quantia de R$150 em espécie foi encontrada escondida em sua roupa íntima. A suspeita passou pelos mesmos procedimentos e punição. As 10h40, a irmã do mesmo preso também foi flagrada tentando entrar na unidade com material ilícito para repassar ao detento. Foram encontrados R$ 20 em espécie e uma porção de aproximadamente 80 gramas de substância entorpecente, possivelmente maconha. O dinheiro e a droga foram encontrados durante a revista pessoal, e estavam escondidos nas partes íntimas da visitante.

Às 09h25, uma outra a visitante foi flagrada com aproximadamente 50 gramas de porção entorpecente, possivelmente maconha, que estava introduzida em suas partes íntimas.

Por volta das 10h40 a unidade registrou outra ocorrência com material entorpecente, também com uma companheira de um detento. A mulher estava com uma porção de 50 gramas de maconha. O material também estava introduzido nas partes íntimas da visitante.