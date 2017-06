Mutirão de escoteiros aborda relação da economia e sustentabilidade, no AM

Na semana em que o mundo assistiu aos Estados Unidos abandonar o acordo de Paris, em defesa de um suposto protecionismo de mercado, jovens de Manaus aprenderam que a economia e a sustentabilidade podem andar de mãos dadas. Eles participaram do 26ª Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica (MutEco), neste sábado (3).

Aproximadamente 70 escoteiros, com idades entre 6 e 21 anos, professores e universitários se reuniram no MutEco. O evento foi uma espécie de “esquenta nacional” para a “Semana do Meio Ambiente”. As atividades ocorreram no Viveiro Florestal da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Zona Sul de Manaus.

A tarde de sábado foi de intensas descobertas para os participantes. Enquanto um grupo se surpreendia com a informação de que os brasileiros jogam fora 41 mil toneladas de alimentos próprios para consumo por ano, outros perceberam no lixo eletrônico uma forma de garantir renda e livrar o meio ambiente dos males que o descarte incorreto pode acarretar.

Após participar da palestra “Coleta de lixo eletrônico e impacto social”, o escoteiro e estudante Pedro Porto, de 18 anos, viu na reciclagem uma ferramenta importante de empreendedorismo.

“A reciclagem me chamou muita atenção porque também aprendemos que pode gerar o empreendedorismo. Eu sempre tive essa chama de empreendedorismo desde pequeno. Então você está fazendo um real uso do desenvolvimento sustentável que é você ganhar dinheiro, trabalhar, mas não agredir o meio ambiente. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa e precisa cortar uma árvore, então você corta uma árvore e planta outra no lugar. Esse é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é exatamente o ciclo de você trabalhar e ajudar o planeta ao mesmo tempo. O ensinamento que eles colocaram aqui e que achei muito bacana foi: ‘ entre ganhar dinheiro e ajudar o meio ambiente, porque não fazer os dois?”, questionou o escoteiro.

E este “pensar diferente” é passado de geração em geração desde o início do século 20, quando surgiu o primeiro grupo de escoteiros do outro lado do oceano, em terras inglesas. O ex-general inglês Robert Baden-Powell foi um dos primeiros, se não o primeiro a levantar a bandeira da ecologia em 1907.

“A economia mundial pode ser parceira da ecologia. Ou seja, não existe uma oposição necessária como era no passado. Acho que as pessoas estão se conscientizando neste sentido. Hoje é impossível se fazer o que se fazia no passado até por conta da informação maior. Independente de um ou outro líder mundial se posicionar de uma forma ou de outra, as empresas já estão se posicionado corretamente, o cidadão também. Fazemos um movimento de educação voltado para o jovem”, presidente do grupo de escoteiros La Salle, Fernando Moraes.

Escoteiros e acadêmicos da Ufam debateram sobre a importancia da sustentbilidade em encontro em Manaus (Foto: Ive Rylo)

Tudo se transforma

Sabe aquele celular que não atende mais as expectativas, porque ganhou uma versão mais “power”? Ou aquelas capinhas que perderam a cor? Pois é, esse material esquecido no fundo da gaveta ou descartado junto ao lixo doméstico ainda pode ser útil. A reutilização de aparelhos celulares e baterias que não funcionam mais chamou atenção da escoteira Sofia Clara Souza, de 13 anos.

“Eu não sabia que o descarte do lixo eletrônico não poderia ser jogado junto ao lixo comum. Ele tem que ser incinerado, mistura com substância para formar o asfalto e não atrapalha o meio ambiente”, apontou.

Abelhas sem ferrão

Do outro lado do evento, crianças de 6 a 10 anos acompanharam a saga das Melíponas (as abelhas sem ferrão) nas florestas brasileiras.

“Gostei das abelhas sem ferrão, achei que todos tinham ferrão. As sem ferrão são um pouco preta, laranja e amarela. A com ferrão é preta e amarela”, disse a escoteira Maria Clara de Oliveira, 9 anos.

Agora que aprendeu a diferença, a menina perdeu o medo das abelhas e pode acompanhar de perto o berçário das “abelhas boazinhas”. “Vimos vários bebês de abelhas. Foi muito legal”, disse.

A palestra “Meliponicultura e a floresta viva” chamou atenção dos pequenos. “Falamos sobre a importância das Melíponas, que muitas pessoas não sabem, mas são fundamentais para a sociedade. Elas tem a função de coletar o pólen e o nectar produzir o mel, fora a questão da importância da polinização”, disse a acadêmica do curso de engenharia florestal, Ana Karoline Brasil, de 22 anos.

26º Multirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica ocorreu na tarde deste sábado (3), em Manaus (Foto: Ive Rylo)

Escoteiros do Brasil: 26ª MutEco

Além da programação realizada dentro da Ufam, em todas as capitais brasileiras grupos de escoteiros se reuniram para discutir . O evento abriu a semana do meio ambiente, que se estende até o dia 5 de junho.

“O Mutirão de Ecologia 2017 é um ‘start’ para outros projetos voltados para ecologia. Eles ficam encantados. A maioria da das crianças hoje em dia mora em apartamentos e não tem contato com a natureza. Nós do movimento do escoteiro trazemos isso para eles, essa possibilidade de interação ao ar livre. O respeito ao meio ambiente desde a formiguinha até as coisas macro, dos lixos jogados nos igarapés, de saber que é errado”, disse.