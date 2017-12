Nazaré cancela celebração de Natal por causa da decisão de Trump sobre Jerusalém

A Câmara Municipal de Nazaré, cidade no norte de Israel, suspendeu as celebrações oficiais da sua festa natalina, em protesto pelo reconhecimento de Jerusalém como capital do país feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Conforme os relatos biblícos Jesus, que era conhecido como “o Nazareno”, nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. A informação é da EFE.

“Nossa identidade e fé não estão em debate (…). A decisão (de Trump) tem tirado a alegria das festividades e, por isso, cancelamos as celebrações”, informou o prefeito de Nazaré, Ali Salam, à edição digital do jornal Times of Israel.

Dessa forma, uma das cidades mais importantes para o cristianismo, ficará esse ano sem uma grande festividade natalina e outras atividades relacionadas à data.

O porta-voz do Comitê de Igrejas Católicas na Terra Santa, Wadie Abunaser, afirmou contudo que os eventos religiosos continuam como o previsto. A Árvore de Natal da cidade será iluminada no próximo domingo e ainda haverá duas procissões: uma no dia 23 e outra no dia 24.

A decisão de Trump sobre Jerusalém, cidade considerada como sagrada pelas três grandes religiões monoteístas – cristianismo, islamismo e judaísmo -, gerou uma onda de protestos e condenações da comunidade internacional mundo afora.