No AM, 2 suspeitos de roubar bancos seguem desaparecidos após tiroteio

Dois homens morreram e dois desapareceram após troca de tiros com a polícia, na manhã desta quarta-feira (22). A ação aconteceu no Rio Amazonas, às margens do município de Urucará, a 261 km de Manaus. A quadrilha é suspeita de articular três roubos a agências bancárias em municípios do Amazonas.

Rainer Felipe Viana Costa e Edson Duarte Andrade Lima – ambos foragidos da carceragem da delegacia do município de Novo Aripuanã – foram atingidos com os disparos e morreram. Outros dois suspeitos, um identificado como “Velho” e outro, ainda não identificado, também foram atingidos, mas desapareceram no Rio Amazonas.

O bando é suspeito de roubar agências bancárias nos municípios de Novo Aripuanã, em 18 de outubro de 2016 e Nova Olinda do Norte, 3 de março de 2017. Além de articular novo assalto em Urucará.

A organização criminosa vinha sendo investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DRFD), desde março deste ano.

“Na quarta-feira, por volta das 14h, recebemos a informação que estes indivíduos estavam a caminho de Urucará, onde realizariam roubo na agência bancária e resolvemos abordar antes que chegassem a cidade, tendo em vista que são pessoas de alta periculosidade e poderia haver troca de tiros e atingir inocentes”, disse delegado do DRFD, Adriano Félix.

O delegado explicou que os suspeitos estavam em uma lancha no Rio Amazonas, próximo ao município. Assim que o grupo percebeu a aproximação da embarcação da polícia iniciou os disparos.

“Eles reagiram no meio do Rio Amazonas e, neste confronto, dois foram atingidos e morreram dentro do barco, e outros foram atingidos e caíram dentro do rio e estão desaparecidos. Fizemos uma busca imediata no local, mas não conseguimos resgatar”, apontou Félix.

As investigações apontam que o grupo estudava o momento mais propício em que haveria pagamento aos funcionários, para poder articular os assaltos.

“Havia uma estratégia por parte destes infratores, tendo em vista os materiais levados pela organização criminosa. Eles levavam alimentos, facas, lonas, redes para fazer acampamento na mata. Não temos dúvida que eles realmente estudavam o local, viam o momento exato no final do mês, quando haveria o pagamento de funcionários”, disse o delegado.

O grupo também se preocupava em nunca se hospedar na cidade em que fariam os roubos, para não chamar atenção dos moradores. “Eles faziam acampamento próximo ao município, para não despertar certa atenção dos policiais. A intenção deles era, realmente, praticar este roubo”, explicou.

Além dos materiais de acampamento, a polícia encontrou duas pistolas PT ponto 40 e 23 munições intactas.

O delegado informou que o bando dava preferência para as agências do interior pela facilidade de fuga, em virtude do menor efetivo policial.

Participaram da ação policiais da DRFD, do Departamento de Policia do Interior (DPI), do Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Itacoatiara e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI).

Ação da quadrilha

O bando é suspeito de roubar R$ 600 mil da agência em Novo Aripuanã, em 18 de outubro de 2016. Na época, a polícia conseguiu prender, Edson e Rainer mas eles conseguiram fugir. Parte do dinheiro foi recuperada pela Polícia Militar.

No dia 3 de março de 2017, o grupo teria tentado assaltar outra agência, no município de Nova Olinda do Norte, a 135 km de Manaus. Contudo, após trocar tiros com os seguranças do banco, resolveram abortar a missão.

“Os vigilantes reagiram, mas os indivíduos desferiram mais de 20 disparos contra os vigilantes e a agência”, disse o delegado Adriano Félix.