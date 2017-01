No AM, guias do IPTU e Alvará 2017 já estão disponíveis para consulta online

Contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular, o Alvará, em Manaus, já podem consultar ou imprimir suas guias de pagamento referentes ao exercício de 2017 via internet. O acesso pode ser feito por meio do portal Semef Atende.

Além de disponíveis para internet, contribuintes também receberão suas guias de pagamento via Correios. As guias do Alvará devem ser postadas na próxima semana. Já o carnê do IPTU deverá ser postado no início do próximo mês.

Tanto os contribuintes do IPTU, quanto do Alvará de Funcionamento terão descontos de 10% de desconto nas suas cotas únicas. Para isso é necessário estar quite com o fisco municipal até dezembro de 2016. Os impostos não terão descontos para pagamentos parcelados. O Alvará vence no dia 6 de fevereiro e o IPTU no dia 15 de março. As mesmas datas valem para a primeira parcela de ambos. Números

A Semef lançou para este exercício um total de 533,8 mil imóveis tributáveis na base de IPTU, 4,3 mil a mais que a base de 2016. O lançamento somou R$ 412,8 milhões, 5,3% maior que o exercício anterior. De acordo com o subsecretário de Receita, a meta é arrecadar R$ 203 milhões deste total. Ano passado, a Prefeitura arrecadou, de janeiro a dezembro, 184,1 milhões em IPTU.

Já para a base de Alvará, a Semef contabilizou 78,2 mil empresas contribuintes, mais de 4,2 mil empresas a mais que o lançado ano passado. Em cifras o lançamento da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular somou R$ 56,7 milhões. A meta de arrecadação é de R$ 30,3 milhões até dezembro, segundo Moreira.