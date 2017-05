Nova matriz econômica ambiental é uma grande mentira diz o Presidente da Federação das Industrias Madeireiras do Estado do Amazonas, Sérgio Andrade.

O Presidente da Federação das indústrias madeireiras do Estado do Amazonas Sérgio Andrade, diz que a Matriz Econômica Ambiental do Estado do Amazonas não passa de mais uma grande mentira contada ao povo do Amazonas.

Amazonasagora: Porque o senhor diz que o Projeto da Nova Matriz Econômica Ambiental do Estado do Amazonas não passa de mais uma grande mentira contada ao povo do Amazonas?

Sérgio Andrade: Bem fui convidado a participar de um encontro nos dias 1,2,3 de março de 2016, no hotel Amazon Golf no Município de Rio Preto da Eva, ficamos 03 dias discutido uma ideia do Ex governador José Melo, e todas as entidades, e órgãos do governo que estavam no encontro tiveram a oportunidade de colocar suas ideias e observações, para formatar um modelo de uma Nova Matriz Econômica Ambiental para o Estado do Amazonas, depois deste encontro, tivemos um outro encontro aqui em Manaus no Centro de convenções Vasques Gama, para falar de Manejo Florestal e Madeira legal, e daí nunca mais tivemos notícias do que tratamos ou falamos nestes dois encontros, em 08 de fevereiro de 2017 recebi um convite para participar da apresentação da Nova Matriz Econômica Ambiental na sede do governo com a presença do Ministro do Meio Ambiente, e toda sua equipe do Ministério.

Amazonasagora: O senhor participou desta apresentação?

Sérgio Andrade: Sim, e confesso que sai decepcionado, vi o ex-governador fazer uma apresentação em que as pessoas que são técnicos da área de meio ambiente estavam rindo, pois ele falou em Mineração Sustentável, qual o conceito de Mineração Sustentável? Tenho perguntado aos meus colegas Conselheiros do Conselho estadual do Meio Ambiente do Estado do Amazonas – CEMAM, pois sou Conselheiro, e até hoje minguem sabe me dá o conceito de mineração sustentável, outra coisa que ele apresentou foi a criação de proteína, falou que o Estado do Amazonas detém 97% da sua camada florestal preservada, 2% se refere as sedes Municipais, e 1% e de pecuária e agricultura, e que não ia mais permitir desmatamento eu hum hequitare de floresta.

Amazonasagora: Sim, e onde está a mentira até aí não vejo?

Sérgio Andrade: Você não vê, ou não está querendo ver? Então vou lhe mostrar, me dê o conceito de Mineração sustentável? Onde vai de criar tanta proteína se não vai mais desmatar nada?

Amazonasagora: Temos a maior bacia hidrográfica do mundo, nossos rios são grandes, podemos criar peixes nos rios em gaiolas.

Sérgio Andrade: Sim podemos criar peixes em gaiolas e nos rios, mais economicamente é inviável, fica três vezes mais caro do que criar em tranques, ai que tá a mentira, um projeto desse não tem viabilidade econômica, foi por isso que até hoje não se apresentou um projeto da Criação da Nova Matriz Econômica Ambiental, um projeto sério, feito por uma empresa seria, que tenha credibilidade, com a Fundação Getúlio Vargas etc. Um projeto que tenha começo, meio, e fim, um projeto econômico que tenha viabilidade, que se possa apresentar aos bancos para buscar linhas de créditos, é que se fosse um projeto sério, era o que teria que ser feito, não ficar mentindo para o povo, tem gente que conta uma mentira, e se envolve tanto nela que acabe vivendo como se aquela mentira fosse uma verdade.

Amazonasagora: Porque o senhor só está falando nisso agora depois que o ex-governador saiu do cargo?

Sergio Andrade: Vou até usar uma expressão “não estou batendo em defunto”, até porque o ex-governador não está morto, procurei por várias vezes, para falar com ele e mostrar o que eu estou falando aqui, ele nunca quis me ouvir, e eu ajudei a eleger o Melo, trabalhei muito na campanha dele porque acreditava nele, mais me decepcionei muito, como várias pessoas que eu conheço.

Amazonasagora: O que o senhor espera do Governador interino Davi Almeida?

Sérgio Andrade: O governador Davi Almeida como você já falou é governador interino, e o tempo dele no governo é muito curto, conheço ele e a capacidade dele, é meu amigo e irmão da Igreja Adventista do 7 dia, ele é uma pessoa humilde, e nunca mudou, sempre foi o Davizinho que conhecemos na Igreja, é trabalhador, um homem temente a Deus, não é aquele político que usa o nome de Deus em vão, como vejo vários políticos usando o nome de Deus, se ele tivesse mais tempo ele faria muita coisa boa para a população do Amazonas.

Amazonasagora: O senhor pretende falar com o governador Davi Almeida sobre este assunto da Nova Matriz Econômica Ambiental do Estado do Amazonas.

Sérgio Andrade: Pretendo, se ele quiser me ouvir, no dia da posse dele como governador encontrei com ele lá no Mercadão Adolpho Lisboa comendo um peixe, e parabenizei e fui ao Palácio, como tinha muita gente ele pediu que eu voltasse no dia seguinte, voltei mais tinha muita gente não falei, e ai eu viajei, e agora dia 15/05 mandei um e-mail solicitando uma agenda para tratar sobre um Projeto de geração emprego e renda através dos Manejos Florestais aprovados no Estado pelo IPAAM, são mais de 600.000 m3 de Madeira manejada, nossa cadeia produtiva gera 05 empregos diretos por m3 de madeira, e 07 indiretos.

Amazonasagora: O que o senhor acha do momento político que estamos vivendo no nosso Estado e no Brasil?

Sérgio Andrade: O que penso é que os envolvidos na Lava Jato vão ter a resposta do eleitor seja este ano, ou ano que vem, e devem se cuidar é para não ser preso, porque o desejo de todos os Amazonenses e Brasileiros de bem, e ver todos presos pagando por seus crimes.

Amazonasagora: O senhor é filiado a algum Partido político?

Sérgio Andrade: Sim, acho que ainda estou filiado ao PDT, mais ainda esta semana vou solicitar minha desfiliação, pois estou envolvido na criação de um novo partido o PJB Partido da Juventude Brasileira, queremos algo novo, com pessoas nova na política, mais algo novo mesmo, não o que está ai, estão pegando estes partidos velhos e dando nomes novos, semana passada vi na TV na propaganda eleitoral o Partido AVANTE, não tem nada de novo foi um Partido velho que trocou de nome, e vão aparecer vários com o nomes novos, o PJB é novo de verdade, estamos trabalhando muito para estar com o registro no TSE até setembro e poder lançar candidatos nos Estados a Deputados Estaduais, Federais, Senadores, Governadores, e quem sabe um candidato a Presidente, e só assim vamos conseguir as mudanças, o processo é lento, mas acredito na mudança.

Amazonasagora: Me fale mais sobre o PJB Partido da Juventude Brasileira, eu sou jovem e gostei muito da ideia de ter um Partido representando a juventude.

Sérgio Andrade: Bem o PJB Partido da Juventude Brasileira, foi pensado para representar a Juventude Brasileira, mais não é só para os jovens, é para os pais desses jovens, para os avós desses jovens, é para as pessoas de bem desse país.

A história nos mostra que a juventude, os estudantes sempre tiveram um papel importante na história política do nosso país , revolução de 1964 foram os jovens estudantes que foram para as ruas apanhar dos militares, diretas já, foram os jovens que foram para as ruas pedir o direito para eleger seu Presidente, depois veio os caras pintadas, que tiraram um presidente corrupto do poder, e eu fui um cara pintada, depois disso o governo Federal criou o Conselho Nacional da Juventude, e nomeou os representantes dos estudantes, e calou a juventude, os partidos políticos criaram os seus núcleos da juventude nos seus partidos só para calar a juventude, e viraram massa de manobra, esses núcleos da juventude nos partidos não decidem nada, não tem força política, assim como o Conselho Nacional da juventude, em 2013 a juventude acordou foram para as ruas protestar, o erro foi não ter foco, e eu participei de algumas das manifestações, e pude ver que 94% segundo pesquisa IBOPE eram jovens de 16 a 24 anos, e a juventude almeja mudanças, e está cansada desse modelo político que esta ai, já deu, chega basta, apodreceu, vamos mudar, vamos fazer como na França, criar um Partido novo e eleger nosso Presidente jovem como Emmanuel Macron, é isso que queremos.

Tenho 02 filhos o mais velho tem 21 anos, o mais novo tem 09 anos, é para eles que estou trabalhando muito, para ver estas mudanças, é muito triste saber que quem governava o Brasil era a Odebrecht, comprando os políticos de todo o Brasil, mas vamos passar a limpo o nosso país, vamos ter grandes mudanças, vamos ver esses corruptos na cadeia.