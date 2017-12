Obra inaugurada antes de ficar pronta pode ter causado dano ambiental

Construção da ‘Via Lago’, em Araguaína, pode ter prejudicado a nascente do córrego Neblina. Calçadão foi inaugurado antes de ser concluído e já tem tijolos fora do lugar.

A construção da ‘Via Lago’, em Araguaína, pode ter causado danos ambientais no córrego Neblina, que desagua no lago Azul, cartão postal da cidade. O projeto é para revitalizar a região e envolve a criação de um calçadão, um centro de convenções, uma ponte e até uma ilha artificial. A inauguração da via foi feita no dia 14 de novembro, antes da maior parte das obras terem terminado.

No local, é possível ver que já há tijolos foram do lugar, pedações de concreto expostos e partes sem nenhum tipo de calçamento. Na ponte, que já pode ser utilizada, a passarela dos pedestres não tem nenhuma grade de proteção. Quem passa pela região reclama da situação.