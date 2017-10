ONG busca voluntários para montar brinquedotecas em creches do país

Uma campanha nacional busca voluntários para ajudar na montagem de brinquedotecas em creches comunitárias em todo o país. A iniciativa é da ONG Visão Mundial, que também pede doações de brinquedos, livros e mobília para esses espaços.

A intenção é beneficiar diretamente cerca de duas mil crianças, segundo a assessora nacional da ONG, Andrea Freire. Serão atendidas instituições de Brasília, Fortaleza, Maceió, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, e dos sertões alagoano e do Rio Grande do Norte.

A Organização Não Governamental tem foco na proteção à infância e atua em comunidades brasileiras há mais de 42 anos. A mobilização de pessoas para os mutirões de montagem das brinquedotecas já começou.

No Rio de Janeiro, por exemplo, as brinquedotecas foram construídas na semana passada, e as festas de inauguração estão programadas para esta terça-feira, no Centro de Convivência Infantil Santa Clara, em Duque de Caxias, e quarta-feira, no Centro Comunitário de Santa Rita, em Nova Iguaçu, ambos na Baixada Fluminense.

No site da ONG Visão Mundial, os voluntários podem se inscrever para ajudar na montagem e na inauguração de cada espaço.