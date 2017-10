Operação do Detran apreende mais de 50 veículos irregulares no AM

Um total de 56 veículos foi removido ao parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) durante operações de fiscalização realizadas neste fim de semana, em Manaus e em Presidente Figueiredo, a 107 km da capital. A ação resultou ainda na apreensão de sete ônibus do transporte público que estavam com licenciamento em atraso.

As operações foram realizadas de sexta-feira (27) até a madrugada deste domingo (29). De acordo com o órgão, mais de 170 autos de infração foram lavrados até sábado (28), quando blitzes foram realizadas nas zonas Leste e Norte de Manaus.

Os coletivos recolhidos estavam com o licenciamento anual obrigatório atrasado há pelo menos dois anos. De acordo com o diretor presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, a irregularidade foi a mais flagrada pelo órgão durante as fiscalizações.

Diniz ressaltou, por meio de assessoria, que o órgão oferece facilidade de parcelamento da dívida em até 12 vezes no cartão de crédito, o que pode ser feito diretamente na sede do Detran-AM.

Embriaguez e imprudência

Nas blitzes deste fim de semana, ao menos cinco motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Três deles foram levados para delegacia, porque apresentavam índice de alcoolemia superior a 0,33 mg/L.

Entre os motoristas flagrados alcoolizados estava um homem de 32 anos, que tentou escapar da blitz e causou um acidente de trânsito. Ele colidiu contra um motociclista, que também tentava fugir da operação na Avenida Camapuã, na Cidade Nova, Zona Norte, na madrugada de sábado (28).

O condutor da motocicleta – que está com o licenciamento atrasado desde 2014 – foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O veículo que o homem dirigia, uma Hilux, ficou com a frente parcialmente destruída.

Motorista tentou fugir de blitz e causou acidente de trânsito (Foto: Divulgação/Detran-AM)

Se for constatado que há qualquer indício de álcool no organismo do condutor, ou seja, se o bafômetro constatar um índice até 0,29 mg de álcool/litro de ar expelido, o motorista é penalizado com multa de R$ R$ 2.934,70 e infração de trânsito gravíssima, com sete pontos na carteira, perdendo o direito de dirigir por 12 meses.

Em caso de reincidência, o motorista pode ainda ter a carteira de motorista cassada e ficar proibido de dirigir por dois anos.