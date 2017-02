Orquestra de Câmara do AM abre temporada de apresentações de 2017

A temporada de Concertos de 2017 no Teatro Amazonas será aberta nesta segunda-feira (6), a partir das 20h. A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) fará apresentação com entrada gratuita. O repertório contará com obras de compositores aclamados: Wolfgang Amadeus Mozart, Heitor Villa-Lobos, Claudio Santoro e Edmundo Villani-Côrtes.

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), A apresentação dá continuidade às comemorações dos 120 anos do Teatro Amazonas, que vão até maio deste ano e homenageia os 20 anos da pasta.

O concerto inicia com a peça Eine Kleine Nachtmusik (Uma Pequena Música Noturna, em alemão), de Wolfgang Amadeus Mozart. Composta no ano de 1787, só foi publicada no ano de 1827. A peça também é conhecida como Serenata No. 13 para Cordas em Sol Maior, e tem quatro movimentos: allegro, andante, allegretto e, encerrando com um rondó, allegro.

De Heitor Villa-Lobos, a OCA interpreta o Prelúdio da Bachiana Brasileira N° 4. A peça integra uma das mais famosas composições do brasileiro, que, inclusive, se apresentou no Teatro Amazonas no ano de 1913. Bachiana Brasileira N° 4 foi composta apenas para piano a partir do ano de 1930, mas estreou em 1939. Ganhou um arranjo para orquestra no ano de 1941, estreando em 1942.