Paralisação dos servidores da Polícia Civil em Manaus chega ao 6º DIP

O 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, teve as atividades suspensas – exceto flagrantes – nesta segunda-feira (9), em protesto contra o não pagamento do escalonamento do salário de servidores da Polícia Civil. De acordo com o presidente do Sindicato dos Policiais do Amazonas (Sinpol-AM), Moacir Maia, as paralisações pontuais devem continuar até o dia 18 deste mês, quando, em assembleia geral, a categoria decidirá se fará uma paralisação geral por tempo indeterminado.

Na sexta-feira (6), o 1º DIP paralisou suas atividades, mas já voltou a operar normalmente. Moacir afirma que o objetivo da mobilização é chamar a atenção da sociedade e das autoridades para os problemas que a Polícia Civil encara atualmente.

“Em 2016, vários benefícios nossos foram cortados, entre eles o vale alimentação, mas continuamos trabalhando normalmente, com objetivo de preservar justamente o escalonamento. Aí chegamos em janeiro e o governador simplesmente avisa que não vai pagar. Isso é só a ponta do iceberg e nos vimos obrigados a tomar uma atitude”, disse ao G1.

O escalonamento reivindicado pelos servidores diz respeito a um aumento concedido aos funcionários em 2014, que deveria ser pago em quatro parcelas. Na prática, sempre no mês de janeiro, os servidores recebem uma porcentagem do aumento acordado para cada um, com início em 2015 e término em 2018. Os benefícios de 2015 e 2016 foram pagos, mas o de 2017 sequer entrou na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Moacir informa ainda que no caso específico do 6º DIP, eventuais casos de flagrante serão encaminhados a uma outra delegacia. “Estamos recebendo o apoio dos delegados, que também estão em situação difícil, e se prontificaram a nos ajudar nessa questão de encaminhamento de flagrantes”, concluiu.

O G1 Amazonas aguarda posicionamento do Governo do Estado sobre a paralisação.