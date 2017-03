Paralisação em empresa de ônibus afeta usuários de 3 zonas em Manaus

Uma nova paralisação de ônibus do transporte coletivo ocorreu nesta segunda-feira (27). De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado Amazonas (Sinetram), cerca de 20 mil pessoas foram prejudicadas nas zonas Oeste, Centro-Oeste e parte da Leste.

A reportagem aguarda posicionamento do Sindicato dos Rodoviários.

O sindicato informou que ônibus da empresa São Pedro foram impedidos de sair da garagem. A paralisação começou às 4h30 e os ônibus só começaram a sair por volta de 5h30.

Ainda segundo o sindicato, a empresa opera com 134 carros em 20 linhas.

“A justiça será comunicada sobre mais está paralisação irregular, já que o Sinetram, a empresa e a população não foram comunicados sobre o movimento”, afirma nota enviada ao G1