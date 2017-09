Paris e Los Angeles são confirmadas como sede dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou hoje (13), em sessão realizada em Lima, no Peru, as cidades de Paris e Los Angeles como sede dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028, respectivamente.

O presidente da França, Emmanuel Macron, agradeceu ao COI pela escolha de Paris para sediar os Jogos de 2024 e assegurou que a capital francesa “encarna os valores do olimpismo”, ao mesmo tempo em que pediu “a mobilização de todo o país” para organizar o evento.

“Esta vitória é de vocês. O COI reconheceu a imagem e os valores da França, a sua vontade de levar mais alto os valores do olimpismo que Paris encarna”, declarou o presidente francês em uma mensagem de teve transmitida das Antilhas, onde ele visita os locais arrasados pelo furacão “Irma”.

Macron comentou que esta vitória indica que o COI destacou a defesa do “multilateralismo” que a França exerce no mundo, mas também “a energia e a capacidade” dos franceses para organizar estes eventos. A partir de agora, segundo ele, o país “tem pela frente sete anos para preparar Jogos que serão de Paris, mas que também serão de todo um país que deve mobilizar-se”.

“Follow the Sun”

Já os representantes da cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2028, Los Angeles, disseram que pretendem revolucionar o megaevento e levá-lo a uma nova era, segundo informaram os integrantes da candidatura da cidade californiana diante do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Com o lema “Follow the Sun” (“Siga o Sol”, em inglês), a cidade incentivou o movimento olímpico a olhar em direção ao futuro para repensar os Jogos, de modo que se baseiem nos valores do esporte e na união entre pessoas de diferentes culturas e origens.

Nas palavras do prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, “é necessário mudar”, como soube fazer a candidatura americana, que aceitou não competir com Paris para os Jogos Olímpicos de 2024 em troca de sediar a edição de 2028, conforme acordo feito com o COI.

“Há apenas dois anos, nunca pensáriamos que estaríamos neste palco, mas sabíamos que o objetivo de Los Angeles era fazer o correto para o movimento olímpico. Não pensávamos em mudar a data, mas mudamos”, reconheceu o governante.

Garcetti indicou que o lema escolhido não é uma referência ao maravilhoso clima da Califórnia, e sim que, “ao seguirmos o sol, podemos chegar ao amanhã para melhorar o que fizemos hoje, e essa é a essência do esporte: poder ser melhores”.

* Com informações da agência EFE