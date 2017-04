Parte de grupo que se perdeu em floresta é encontrada em Manaus

Paula Miranda Borges, de 18 anos, Anderson Lima da Silva Teodoro, 20, Tatiane Souza de Lima, 20, foram encontrados a aproximadamente 10km do local onde desapareceram. Eles tiveram ajuda de um pescador. Dois homens, de 20 e 30 anos, que entraram na mata na sexta-feira (7) em busca do grupo, também foram localizados.

As equipes do Corpo de Bombeiros encerraram as buscas no fim da tarde deste sábado, e deverão continuar no domingo (9).