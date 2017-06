Petrobras recebe inscrições para vagas de estágio no AM até esta quinta-feira

O prazo das inscrições para o Programa de Estágio de Estudante Petrobras 2017 termina nesta quinta-feira (8). O programa oferece seis oportunidades para nível superior em Manaus, as bolsas podem chegar a R$ 1.646,56.

O edital do processo de recrutamento e seleção está disponível no site da Petrobras . Ao todo, há 340 oportunidades de estágio para todo o Brasil.

O recrutamento e a seleção serão executados em conjunto com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) .

A carga horária do estágio poderá ser de 20 ou 30 horas semanais (condicionado aos requisitos dispostos em cada oportunidade). As bolsas podem chegar a R$ 1.646,56. A Petrobras também fornecerá transporte diário, assim como auxílio alimentação no valor de R$ 550,70.