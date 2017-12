PIB do agronegócio deve fechar ano em queda, mas com boa perspectiva para 2018

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio deve fechar 2017 com queda de 2% em relação ao ano passado, segundo dados apresentados hoje (5) pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Até agosto, segundo a entidade, a queda acumulada no setor era de 2,6%, mas deve apresentar uma leve melhora nos dados dos últimos meses do ano.

Apesar da retração, a participação do PIB do setor na soma de todas as riquezas do país em 2017 (PIB nacional) deverá ser de 23%.

Para 2018, a CNA prevê recuperação do PIB do agronegócio, que poderá subir de 0,5% a 1%, dependendo do cenário político, das condições macroeconômicas e do mercado agrícola internacional.

Segundo o presidente da CNA, João Martins, os resultados dependem de condições como a dissolução da incerteza política interna e a demonstração de que o agronegócio brasileiro é moderno e que tem assegurada a eficiência no âmbito da vigilância sanitária.

“A prioridade número um é começar a trabalhar para transformar esse país no maior produtor, o maior exportador de produtos lácteos. Segundo: cada dia mais interferir para que a defesa sanitária desse país esteja à altura do que o produtor precisa e espera”, avaliou.

Martins disse que a queda do PIB do agronegócio este ano era esperada por causas das consequências das operações Carne Fraca e Carne Fria, da Polícia Federal, chamadas pela CNA de “crises artificiais”.

PIB da agropecuária

Os dados do PIB do agronegócio consideram toda a cadeia do setor (produção agrícola, insumos, agroindústria e serviços). Já o PIB da agropecuária, que leva em conta apenas os resultados “dentro da porteira”, vai encerrar 2017 com alta de 11%, e, segundo a CNA, “deverá ser o setor com maior crescimento na economia ao longo deste ano”.

“Embora os preços agropecuários tenham sido pressionados, a boa safra permitiu que o resultado dentro da porteira apresentasse crescimento do indicador macroeconômico que mede a produção. O setor da pecuária, mesmo tendo se beneficiado dos preços atrativos de grãos para a alimentação animal, sofreu com baixo consumo, fruto do desemprego e queda na renda população”, avaliou a entidade no balanço apresentado nesta terça-feira.

Safras

Entre os produtos agrícolas que tiveram resultados positivos este ano, o superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi, destacou o algodão, com uma safra de 939 mil hectares que permitiu que os estoques internos fossem quase dobrados, passando de 195 para 395 mil toneladas. “Foi o único produto que teve um incremento bom de produção e preço, resultado da alta demanda por esse produto e o bom desenvolvimento dos cachos na Bahia, dando um ótimo nível de qualidade da fibra.” O aumento no consumo foi de 4,5% (30 mil toneladas). Em todos os estados, a receita gerada pelo algodão foi superior ao custo operacional, segundo a CNA.

Lucchi também destacou o desempenho de outros produtos, como o café colinon, por exemplo, que conseguiu recuperar a piora do ano passado, ocasionada por um clima que não deu tréguas. Ele enfatizou que, no caso da cana-de-açúcar, que apresentou queda de 1,3% na produção e elevação de 17,7% no preço, a CNA conseguiu contornar parcialmente os efeitos da renovação dos canaviais por meio de uma linha de financiamento específica. “Isso prejudicou não só esse ano, como, provavelmente, 2018”, avaliou o superintendente.

O trigo, junto com o leite, ficou em desvantagem por “várias políticas que tiram a competitividade do produtor brasileiro”, segundo Lucchi, como o custo do valor de produção. “Quando a gente compara os valores dos defensivos agrícolas com os da Argentina, Uruguai e Paraguai, os do Brasil chegam a ser 80% superiores aos desses países”, comparou.

Emprego no campo

Os números da CNA também mostram que, de janeiro a outubro deste ano, o setor agrícola foi responsável pela criação de 93 mil vagas de emprego, a maior expansão do indicador no campo nos últimos cinco anos. Na comparação com o mesmo período de 2016, a alta foi de 84%, segundo a CNA, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Texto ampliado às 20h46

*Colaborou Letycia Bond