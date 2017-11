Pintor é morto esfaqueado enquanto trabalhava em casa no Japiim, em Manaus

“O irmão do Renatinho e o Marcelo tiveram uma briga de bar. No desentendimento, o Marcelo deu uma terçadada no irmão do Renatinho. O suspeito entrou na casa no momento que a vítima estava de costas e deu três facadas. Ele está aqui nessa área e vamos fazer diligências para encontrá-lo. Quem tiver informações do paradeiro do Renatinho pode ligar para o 181”, disse o delegado.