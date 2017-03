Pista de província petrolífera é liberada 5 dias após avião derrapar, no AM

Foi concluída na tarde desta sexta-feira (24) a remoção da aeronave modelo ATR-42, que derrapou em uma pista da Província Petrolífera de Urucu, no dia 20 deste mês. A pista já está liberada para pouso e decolagem, informou a Petrobras.

A localidade fica no meio da floresta amazônica, no município de Coari. Na ocasião, os pousos e decolagens haviam sido suspensos no local, onde extração de petróleo e gás natural.

Ainda segundo o funcionário, o avião derrapou na pista e parou na mata. O transporte de funcionários que trabalham em Urucu é feito por aeronaves de uma companhia comercial.

De acordo com a Aeronáutica, a ocorrência envolveu uma aeronave de matrícula PR-TTH. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII) investigam as causas do acidente.