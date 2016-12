Polícia prende cinco suspeitos e apreende 40 kg de drogas no AM

Quarenta quilos de drogas foram encontrados em posse de um grupo que transportava o material de Tabatinga para Manaus. As investigações da Polícia Civil apontaram que o entorpecente foi adquirido na Colômbia. O total de R$ 12 mil também foi encontrado com os suspeitos. O bando foi apresentado à imprensa nesta quarta-feira (21).

Denúncias anônimas informaram que Tatiane Gomes de Souza, de 28 anos, Roberto de Souza Ramos, de 42, Henrique Rodrigues Argote, de 55, Deibi Tomaz Andrade, de 39, e Sildomar Vieira Andrade, de 60, estavam transportando drogas em um barco frigorífico de grande porte. O grupo era investigado já cerca de um mês.

Na primeira abordagem, realizada no domingo (18), nenhum material ilícito foi encontrado na embarcação. Uma outra denúncia informou que os produtos estavam escondidos no motor do barco e que um casal com as características de Roberto e Tatiane estava transportando um parte das drogas de carro. Nova abordagem ocorreu na terça-feira (20), quando ocorreram as prisões.

O casal foi interceptado por policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e Grupo Fera na Avenida Corole Cyrillo Neves, no bairro Compensa, após atravessarem a Ponte Rio Negro. Como eles, a polícia encontrou 13 kg de drogas. O restante do grupo, das drogas e o dinheiro foram encontrados no barco que estava atracado em Manacapuru. Dentre o produto apreendido havia 32 kg de pasta base de cocaína e 8 kg de maconha.

De acordo com o delegado do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Paulo Mavignier, o grupo não tem ligação com outras apreensões. “A droga veio da Colômbia e uma parte dela já foi distribuída em Manaus. Já fizemos rastreamento e identificamos os compradores e vamos continuar nas investigações. Esse é um grupo que age sozinho, não tem ligação com outros presos e que conseguimos prender com a ajuda das denúncias”, disse.

Segundo Mavignier, no total, o grupo teve em posse de 50kg de drogas e cerca de 10kg já foram distribuídos aos compradores. O dinheiro apreendido é fruto das vendas já feitas. Tatiane confessou que receberia R$ 2 mil pelo transporte. Os outros negaram envolvimento ou se recusaram a falar.