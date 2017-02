Polícia suspeita que mulher matou companheira por ciúmes, em Manaus

Para a polícia, ciúmes teriam motivado uma mulher a matar a própria companheira a facadas na Zona Norte de Manaus. Leila Jerônimo Assunção, de 37 anos, foi capturada horas após o crime no local onde trabalha no Centro da capital. O corpo da vítima, de 29 anos, apresentava aproximadamente 20 facadas e foi localizado pelo irmão na segunda-feira (6).

De acordo com o titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Raul Augusto, a mulher mantinha um relacionamento com a vítima há 12 anos e teria descoberto um relacionamento extraconjugal.

“A vítima estava tendo um relacionamento com um colega de trabalho e a autora não aceitava isso. A vítima chegou a relatar para algumas pessoas que iria terminar o relacionamento, mas tinha medo da autora, que já teria lhe ameaçado de morte. Ela não conta o que ela fez na manhã do crime, mas os vizinhos estranharam o comportamento dela”, disse.

Ainda segundo o delegado, Leila foi vista na segunda-feira minutos após o crime utilizando uma mangueira para se lavar em frente ao local do crime. Após a perícia, a polícia identificou que a vítima foi esfaqueada na cama e conseguiu caminhar até a porta da residência, onde foi encontrada sem vida. A mulher foi atingida por aproximadamente vinte facadas pelo corpo.

“A arma do crime foi encontrada e já foi enviada para a perícia. Era uma faca de aproximadamente vinte centímetros. Ela [suspeita] apenas diz que não foi ela e preferiu falar somente em juízo”, afirmou o delegado.

Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (7), a mulher não quis comentar o caso. Leila deve ser indiciada por homicídio qualificado e irá passar por uma audiência de custódia ainda nesta terça.