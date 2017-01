Popularidade de Trump é uma das mais baixas para um presidente em décadas

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assumir a Casa Branca com pouca aprovação e a menor porcentagem em termos de popularidade para um presidente em décadas, revela pesquisa divulgada nesta terça-feira (17), evidenciando a profunda divisão existentes entre os americanos.

A pesquisa CNN/ORC mostra que Trump está a mais de 20 pontos das classificações de seus antecessores mais recentes e 44 pontos abaixo da pontuação obtida pelo presidente Barack Obama quando se preparava para retornar à Casa Branca em 2009, segundo a CNN.

Trump criticou de imediato os resultados da pesquisa, que tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos.

“As mesmas pessoas que fizeram as falsas pesquisas eleitorais, e que estavam tão equivocadas na época, agora estão fazendo pesquisas de classificação de aprovação, que estão erradas como as de antes”, afirmou no Twitter.

Na pesquisa, 40% dos entrevistados disseram que aprovavam a forma com que Trump está conduzindo o período de transição rumo a sua posse.

Obama tinha 84% de aprovação antes de tomar posse, o democrata Bill Clinton obteve 67% no final de dezembro de 1992 e 61% aprovavam o republicano George W. Bush em janeiro de 2001.