Prefeito no AM é preso suspeito de envolvimento na morte de antecessor

O prefeito de Maraã, Magno Moraes (PMDB), foi preso na tarde desta quarta-feira (21) no município de Tefé, a 575 km de Manaus. Segundo a polícia, Magno foi detido por suspeita de envolvimento no assassinato do ex-prefeito do município, Cícero Lopes.

Prefeito Cícero Lopes morreu em fevereiro deste

ano (Foto: Reprodução/ Rede Amazônica)

De acordo com a Polícia Militar (PM-AM), o atual prefeito foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Ainda na tarde desta quarta, ele foi transferido para a capital pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O atual prefeito passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), em seguida foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Magno Moraes foi eleito prefeito de Maraã nas Eleições de 2016 com 52,13% dos votos.

O caso

O ex-prefeito de Maraã, Cícero Lopes, morreu na noite do dia 28 de fevereiro após ser atingido com um tiro próximo a residência onde morava. O crime ocorreu por volta das 19h e o tiro teria sido disparado de dentro de uma escola próximo à casa do prefeito.

Marcos, Aldemir e Lázaro são suspeitos de

participação no assassinato do prefeito de Maraã

(Foto: Adneison Severiano/G1 AM)

No dia 5 de março, três pessoas foram transferidas para a capital por suspeita de participação na morte do ex-prefeito.

Os suspeitos Aldemir Alves de Freitas, Lázaro Moraes de Assis e Marcos Aleksandro Praiano da Silva, respectivamente, de 42, 43 e 25 anos, desembarcaram em no Aeroporto Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus, em um voo fretado.

O empresário Aldemir é apontado pela polícia como o suposto mandante do assassinato. Lázaro é primo do antigo vice-prefeito do município. Já Marcos, que teria confessado envolvimento à polícia, é enteado do suposto atirador.