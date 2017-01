Prefeitura de Manaus e sindicatos discutem o aumento da passagem na cidade

A prefeitura de Manaus está calculando o reajuste da passagem de ônibus junto com os sindicatos que representam os rodoviários e as empresas do transporte público.

Nessa segunda-feira, o prefeito em exercício, Marcos Rotta, que está responsável por intermediar um acordo entre as partes, anunciou que haverá um aumento. Porém, ele ressaltou que os estudantes não serão impactados pelo reajuste e que a meia passagem continuará sendo cobrada no valor de um real e cinquenta centavos.

De acordo com informações da prefeitura, foi firmado um acordo de paz nesta terça-feira entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus e o Sinteam, Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas. Para Marcos Rotta, o resultado foi positivo.

Segundo o Rotta, a nova tarifa levará em conta os interesses das partes envolvidas, a atual situação econômica e os impactos para a população.

Durante a reunião, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, garantiu que não haverá mais greves. No último dia 17, uma paralisação da categoria atingiu 100% da frota, prejudicando cerca de 400 mil usuários.

Os trabalhadores reivindicam o pagamento do Dissídio Coletivo de 2016, que tem data-base até o dia 1º de maio e está em análise no TST, o Tribunal Superior do Trabalho.

Desde o ano passado, há um impasse entre os sindicatos em torno do aumento da passagem de ônibus em Manaus. O reajuste também está sendo discutido na esfera judicial. A prefeitura de Manaus não informou quando o novo preço será divulgado.

Até o fechamento desta edição, a reportagem não conseguiu entrevista com representante do Sinteam.