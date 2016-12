Primeiro bebê do Natal de Manaus nasce após mais de 20h de parto

O primeiro bebê nascido no Natal de 2016 veio ao mundo no Instituto da Mulher, na Zona Centro-Sul de Manaus. Cauã Henrique nasceu de parto normal, às 00h30 deste domingo (25). A mãe dele, Samilly Melgueiros, de 18 anos, passou quase 20 horas com as dores do parto e celebrou o nascimento do primeiro filho. “Meu presente”.

A estudante conta que amanheceu o sábado (24) sentindo contrações e por volta das 10h foi para a Maternidade Moura Tapajós, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, mas a unidade não tinha leitos disponíveis e ela foi encaminhada para o Instituto da Mulher.

Samilly faria nove meses de gestação na próxima quarta-feira (28) e ficou surpresa com o adiantamento do parto. “Não esperava que fosse agora, achei que ele fosse nascer depois dos nove meses. Eu me preparei para o parto normal, mas confesso que foi mais difícil do que imaginei. Na hora pensei em desistir e fazer cesárea, mas minha mãe disse que já era tarde demais”, diz, rindo.

O bebê é o primeiro filho da jovem e primeiro neto da família materna. A mãe de Samilly, Marineide Lopes, acompanhou a filha durante todo a preparação da chegada de Cauã. “Fiquei muito feliz, é primeiro neto. Fiquei muito nervosa, mas muito feliz”, diz.

Ainda neste domingo o bebê vai receber a primiera dose da vacina BCG e fazer os testes da linguinha, do olhinho, do ouvidinho, do coração e do pezinho. De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, quatro crianças nasceram até as 7h.

Fonte: G1