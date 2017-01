Primos morrem ao tentar desviar moto de cavalo e bater em poste, no AM

Os jovens Halisson Silva dos Santos e Witalo Santos de Almeida, ambos de 19 anos, morreram na noite de sábado (28) depois de colidirem uma motocicleta com um poste no Ramal da Sumaúma, no KM 75 da BR 319, na altura no município de Careiro, a 88 KM de Manaus. Segundo a família, Halisson tentou desviar de um cavalo e perdeu o controle do veículo.

Os dois, que eram primos, moram no bairro Mauazinho, na Zona Leste da capital, e estavam indo para o sítio da família quando sofreram o acidente.

“Era comum fazer esse caminho, a gente cresceu indo para o sítio do nosso avô, mas, infelizmente aconteceu essa fatalidade ontem. Um cavalo de um dos sítios fugiu e ficou no meio do caminho. A lanterna na moto ilumina até certo ponto, aí quando eles viram tentaram desviar e bateram”, conta Jean dos Santos, de 25 anos, primo dos rapazes.

Halisson – que pilotava a moto – morreu no local. Witalo chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital de Careiro.

Segundo o registro do Instituto Médico Legal (IML), uma das causas da morte dos primos foi traumatismo craniano.