Professor é preso após adolescente de 14 anos denunciar estupro, em Manaus

Um professor de inglês foi preso, nesta sexta-feira (31), após uma jovem de 14 anos, que morava com ele, o denunciar por abusos sexuais. Segundo a Polícia Civil, o homem também guardava vídeos e fotos abusando de crianças e adolescentes, em mídias de armazenamento.

O suspeito foi preso na casa onde morava, na Travessa Bentivo, Loteamento Artur Virgilho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Segundo a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a polícia soube do caso após a adolescente denunciar o homem, junto com uma orientadora da escola em que estuda, na terça-feira (28).

“Ela contou a uma orientadora voluntária que sofria abusos diários e disse que tinha vídeos no celular dela dos abusos praticados pelo homem. Após isto, elas vieram até a delegacia e contaram o caso”, disse a delegada.

Tuma explicou que a adolescente tinha as imagens porque o suspeito queria guardar os registros também no aparelho telefônico. A delegada disse ainda que a adolescente contou ter materiais não apenas dela, mas de outras jovens.

A delegada explicou que a adolescente tinha problemas com familiares e foi acolhida em uma casa de apoio, da qual o suspeito fazia parte. A polícia conta ainda que ele havia pedido a guarda da adolescente e o documento estava em aberto.

“Ele era um pretenso gurdião dela. Existia um processo de guarda dele para com ela. Ela estava abrigada em uma casa de apoio com uma série de problemas familiares. Ele a conheceu lá, iniciou este processo de guarda e ela pasou a morar com ele”, contou.