Professor é preso suspeito de abusar de alunas em sala de aula, no AM

Um professor de 27 anos foi preso, na tarde desta quarta-feira (29), suspeito de cometer estupros contra menores de idade no municípios de Apuí, a 453 km de Manaus. O homem foi detido em cumprimento de mandado de prisão preventiva após ser denunciado por familiares de pelo menos seis estudantes de uma escola da cidade.

De acordo com o delegado Francisco Ferreira, titular da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí, o homem foi interceptado em via pública, no Centro do município. Ele era professor de ensino fundamental e cometia os crimes dentro do colégio, segundo a polícia.

“O professor ministrava aulas de Educação Física, Ciências, História e Português. Ela abusava sexualmente das alunas na sala de aula. Simulava que iria ensinar algo, as colocava no colo e acariciava as partes íntimas das vítimas, crianças de oito e nove anos”, explicou o delegado.

Após as denúncias a diretora da escola afastou o professor das atividades desempenhadas, segundo o delegado. As vítimas foram ouvidas na delegacia e têm sido assistidas por psicólogos e pelo Conselho Tutelar de Apuí. Em depoimento, o homem negou as acusações.