Protesto contra Michel Temer reúne manifestantes no Centro de Manaus

Integrantes da Frente Brasil Popular e de centrais sindicais participaram de um ato na Praça do Congresso, no Centro de Manaus, na manhã deste domingo (21). Os manifestantes pedem a saída do presidente Michel Temer e são contrários a reformas trabalhista e da previdência.

A Polícia Militar (PM) e a organização do protesto estimam que cerca de 300 pessoas participavam do ato por volta de 11h (horário local). Antes do início do ato, a coordenação esperava reunir cerca de 2 mil pessoas.