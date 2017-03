Quadrilha é detida após roubar carro e derrubar poste durante perseguição, em Manaus

Quatro suspeitos, entre eles um adolescente de 17 anos, foram detidos após um sequestro-relâmpago na noite desta terça-feira (28), na Zona Oeste de Manaus. Segundo a Polícia Militar, a quadrilha roubou um carro e colidiu contra um poste na Avenida do Turismo, no Tarumã, durante uma perseguição policial. Um suspeito conseguiu fugir.

O acidente ocorreu por volta de 20h. De acordo com a PM, dois técnicos de uma operadora de telefonia chegavam a uma casa para prestar serviço, no Parque São Pedro, quando foram abordados. Os assaltantes roubaram o carro da dupla – um veículo Palio, de cor cinza – e sequestraram as vítimas.

Um motociclista, que passava pelo local, testemunhou a ação criminosa. O homem então acionou uma equipe da Polícia Militar que fazia o patrulhamento de rotina na área. Durante buscas nas proximidades, a PM localizou o carro e iniciou uma perseguição.

Suspeitos trocaram tiros com a polícia, mas foram presos (Foto: Rickardo Marques/G1 AM)

No momento da fuga, o veículo em que o grupo estava perdeu o controle e colidiu contra um poste de alta tensão, que caiu em cima do carro. Os suspeitos tentaram correr para dentro de uma área de mata e chegaram a trocar tiros com a polícia.

Quatro suspeitos foram capturados, enquanto um conseguiu fugir. Com o grupo, a polícia apreendeu duas armas de fogo, sendo uma calibre 33 e outra 22. As vítimas do sequestro foram resgatadas e passam bem.

Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi alvejado na perna. Ele foi encaminhado para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, na Zona Oeste, onde recebeu os primeiros socorros.

A quadrilha foi levada para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Do local, os três maiores de idade devem seguir para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, enquanto o adolescente será levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Armas usadas pelo grupo foram apreendidas (Foto: Rickardo Marques/G1 AM)