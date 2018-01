Quinze pessoas são presas em operações contra ‘tráfico doméstico’ no interior do AM

Nesta quinta-feira, em Manacapuru, a Polícia Civil finalizou a Operação “Carão”, com a prisão de seis pessoas em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão. Ao todo, 70 policiais civis e militares estiveram envolvidos no trabalho.

De acordo com o delegado-geral adjunto da instituição, Antonio Chicre Neto, além de combater o tráfico internacional de drogas, a Secretaria de Segurança também está de olho no tráfico de drogas doméstico em todos os municípios do interior do estado, pois esse delito resulta em outros crimes, como roubos, furtos e homicídios. Segundo ele, combatendo essa modalidade do tráfico de entorpecentes, é possível diminuir as estatísticas no estado desses outros crimes oriundos do tráfico de drogas doméstico.