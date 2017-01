Revista apreende celulares, armas e drogas no Ipat, em Manaus

A vistoria realizada no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) neste sábado (7) resultou na apreensão de diversos materiais ilícitos. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), foram recolhidos 68 armas brancas (estoque), 26 celulares, uma porção de entorpecente, 10 facões, 09 chips de celular, 23 carregadores de celulares, uma quantia de R$ 40 reais e teresas (cordas feitas de lençóis).

No dia 1º deste mês,72 presos fugiram da unidade.

Esse é o terceiro dia consecutivo de revistas realizadas nas unidades prisionais, desde o massacre de detentos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e quatro na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

A rebelião no Complexo durou mais de 17 horas e foi considerado pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, como “o maior massacre do sistema prisional” do Estado.

Entenda o caso

O primeiro tumulto nas unidades prisionais do estado ocorreu no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). Um total de 72 presos fugiu da unidade prisional na manhã de domingo (1º).

Horas mais tarde, por volta de 14h, detentos do Compaj iniciaram uma rebelião violenta na unidade, que resultou na morte de 56 presos. O massacre foi liderado por internos da facção Família do Norte (FDN).

A rebelião no Compaj durou aproximadamente 17h e acabou na manhã desta segunda-feira (2). Após o fim do tumulto na unidade, o Ipat e o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) também registraram distúrbios.

No Instituto, internos fizeram um “batidão de grade”, enquanto no CDPM os internos alojados em um dos pavilhões tentaram fugir, mas foram impedidos pela Polícia Militar, que reforçou a segurança na unidade.

No fim da tarde, quatro presos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus, foram mortos dentro do presídio. Segundo a SSP, não se tratou de uma rebelião, mas sim de uma ação direcionada a um grupo de presos.

