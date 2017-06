Rodoviários voltam a paralisar ônibus do transporte coletivo em Manaus

Os motoristas do transporte coletivo voltaram a paralisar as atividades nesta quinta-feira (22). Na tarde de quarta e nesta manhã, eles já haviam paralisado o transporte de passageiros e prejudicado mais de 15 mil pessoas, conforme o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado Amazonas (Sinetram).

Motoristas e cobradores, que não quiseram ser identificados, disseram ao G1 que a paralisação é independente do Sindicato dos Rodoviários, entretanto, duas funcionárias contaram que os motoristas foram orientados a não circular com os ônibus e que a orientação teria sido dada por membros do Sindicato. O G1 tentou contato com o Sindicato dos Rodoviários, mas não obteve sucesso.