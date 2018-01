Secretária adjunta da Seduc-AM morre em acidente de carro no RN

A secretária executiva adjunta da Capital, professora Maria Carneiro de Souza, morreu em grave acidente de trânsito na BR-304, no interior do Rio Grande do Norte, na tarde deste sábado (6).

A servidora pública de 60 anos atuava na Secretaria de Estado da Educação do Amazonas (Seduc-AM) e estava de férias no Nordeste com familiares. A morte da secretária foi confirmada pela Seduc.

A secretária adjunta dirigia um carro e estava acompanhada de mais quatro passageiros no momento da colisão com um caminhão. O acidente aconteceu em trecho entre as cidades de Mossoró e Assu, no Oeste potiguar.

A professora morreu no local. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo que duas são crianças. Os feridos foram socorridos e levados para um Hospital em Mossoró.