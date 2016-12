Shoppings de Manaus têm horário diferenciado durante fim de ano

Maioria dos shoppings de Manaus deve adotar horários especiais devido à proximidade do Natal e Ano Novo. Confira os horários de funcionamento dos principais centros comerciais da capital nos últimos dias de 2016.

O Manaura Shopping, na Zona Centro-Sul da capital, nos dias 16 e 17 funciona das 10h às 23h. No dia 18, das 12 às 22h. Já entre os dias 19 e 21 de dezembro, o funcionamento será das 10h às 23h. No dia 22, o Manauara funciona das 10h até 00h, e no dia 23, de 9h até 00h.

OShopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, também deve estender o funcionamento. Dos dias 16 a 20 de dezembro, de 10h às 23h. Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, o centro de compras irá funcionar das 10h à 00h. Na véspera de Natal, dia 24, o horário será reduzido, das 10 até 18h. No feriado, dia 25, apenas as praças de alimentação e lazer irão funcionar, será ponto facultativo. No dia 31 de dezembro, o Ponta Negra vai operar 10h às 18h. No feriado, dia 1º de janeiro, deve operar ainda praça de alimentação e lazer devem funcionar.

No Amazonas Shopping, o horário diferenciado inicia no dia 17 de dezembro. Entre os dias 17 e 21, o centro de compras irá das 10h até às 23h, com exceção do domingo, dia 18, que abrirá das 12h até às 22h. Nos dias 22 e 23 do mês, o expediente terá duas horas a mais, indo até às 00h. No dia 24, véspera de feriado, o shopping deve abrir das 9h às 15. No feriado do dia 25, apenas a praça de alimentação deve funcionar com horário normal.

O Millenium Shopping, também na Zona Centro-Sul da capital, o horário de funcionamento será normal até o dia 23, abrindo às 9h e vai até às 22h. Com exceção da praça de alimentação, que abre às 10h. Nos dias 24, véspera de Natal, e 31, véspera de Ano Novo, o centro comercial irão funcionar com horário reduzido, das 9h às 17h. Nos feriados do dia 25 de dezembro e 1º de janeiro apenas as salas de cinema irão operar no horário padrão, a partir das 13h30.

Outro shopping que deve alterar o horário de funcionamento é o Sumaúma Park Shopping, na Zona Norte da capital. Na semana que antecede o Natal, o horário será diferenciado. Do dia 17 ao dia 23 de dezembro, o Sumaúma abre às 9h e fecha às 23h. Nas vésperas de Natal e Ano Novo, dia 24 e 31 de dezembro, o horário será de 8h às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro o ponto é facultativo.

OUai Shopping, na Zona Leste da capital, deve funcionar no horário normal do dia 13 ao dia 21 de dezembro, das 9h às 22h. Nos dias 22 e 23, o centro de compras funcionará das 8h às 21h. Dia 24 de dezembro, das 8h às 18h. No domingo, dia 25, a abertura é facultativa. Do dia 26 ao dia 30, as lojas devem abrir das 9h às 22h, e a praça de alimentação fecha mais cedo, às 21h. No dia 31, véspera de Ano Novo, o funcionamento será de 8h às 18h, tanto lojas quanto praça de alimentação. No dia 1º será ponto facultativo.

No Shopping Manaus Via Norte, o horário de funcionamento deve alterar a partir do dia 19 de dezembro. Do dia 19 ao dia 23, o horário se estende das 9h até 23h. Nos dias 24 e 31, véspera de Natal e Ano Novo, o funcionamento vai ser de 9h às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, o ViaNorte abre das 14h às 21h com a praça de alimentação, cinema e Fun Park. As lojas funcionarão de forma facultativa, a critério dos responsáveis pelos estabelecimentos.

No Manaus Plaza Shopping, na Zona Centro-Sul da capital, o horário diferenciado deve começar no dia 17 de dezembro. Do dia 17 ao dia 23 o shopping ficará aberto das 9h às 22h, exceto pelo dia 18, domingo, que funcionará das 11h às 21h. Na véspera de Natal, 24, o Plaza fica aberto das 9h às 18h. Dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, o shopping vai operar em modo facultativo, o cinema funcionará normalmente nestes dias. Já na véspera de réveillon (31), o funcionamento será das 09h às 18h.

Fonte: G1