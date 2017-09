Soldado da Marinha salta de veículo em movimento durante sequestro e assaltante é preso em Manaus

Um soldado da Marinha pulou de uma picape em movimento para fugir de assaltante depois ficar mais de 2h refém. O jovem escapou do criminoso armado depois de avistar uma viatura da Polícia Militar na Ponte Jornalista Phelippe Daou, na Zona Oeste de Manaus. O assaltante foi perseguido e preso depois de capotar o veículo da vítima, no início da manhã deste sábado (16).

O soldado da Marinha Luan Victor Maia, de 23 anos, foi surpreendido por um assaltante armado com arma de fogo entre 3h e 4h da madrugada deste sábado em Manaus. A família do militar ainda não sabe o local exato onde o criminoso rendeu a vítima.

Segundo o tio do militar, o comerciante João Augusto, de 63 anos, o assaltante obrigou Luan Victor a entrar no carro, modelo S10, percorrer das ruas da capital e sacar dinheiro em um caixa eletrônico. “Meu sobrinho dirigiu e [o suspeito] mandou ele parar em um posto de combustíveis, onde ele abasteceu e sacou R$ 150 para entregar ao assaltante”, contou o tio.

Revólver foi encontrado com o suspeito de assaltar e sequestrar militar (Foto: Adneison Severiano/G1 AM)

Depois de ficar mais de duas horas, na mira do assaltante, o soldado da Marinha foi levado de volta para Manaus. Por volta das 5h, o soldado, que estava no banco de passageiro, pulou do veículo em movimento ao avistar viaturas do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran) que fazem fiscalização na cabeceira da Ponte Jrnalista Phelippe Daou.