Suposto traficante é executado em rua na Praça 14 em Manaus

Um suposto traficante de drogas foi alvo de emboscada na tarde de sábado (4), no bairro Praça 14, na Zona Sul de Manaus. Ramerson Albuquerque de Oliveira, de 33 anos, foi surpreendido por homens armados na avenida Tarumã e atingido com cinco tiros. Ele morreu em um hospital na capital. A Polícia Civil suspeita que a disputa pela comercialização de entorpecentes tenha motivado o crime.

Segundo a polícia, por volta das 13h30, três homens em duas motocicletas pararam no beco Tarumã e atiraram contra o homem e fugiram em seguida. “Gogonha” como era conhecido foi baleado com cinco tiros, sendo quatro na cabeça e um no peito. Os familiares da vítima não quiserem comentar o assassinato.