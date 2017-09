Suspeito de assaltar hotel é preso em ônibus com arma e objetos roubados, em Manaus

Um homem de 31 anos foi preso após assaltar um hotel na rua Ramos Ferreira, no Centro de Manaus, nesta terça-feira (26). Após o crime, o suspeito estava em um ônibus quando foi abordado em uma operação da polícia de revista em transportes coletivos. Com ele, foram encontrados celulares roubados do estabelecimento, dinheiro, droga e uma arma caseira.

De acordo com a equipe de investigação do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito havia assaltado o hotel e, em seguida, entrado em um ônibus para fugir do local do crime. Uma operação da Polícia Militar para inibir assaltos a ônibus em Manaus, chamada “Operação Catraca” acontecia e o ônibus em que o homem estava foi abordado.