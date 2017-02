Suspeito de atirar contra vítima para roubar celular é linchado em Manaus

Um autônomo de 35 anos morreu após ser atingido com três disparos de arma de fogo, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. De acordo com informações de testemunhas, o homem foi linchado pela população após tentar assaltar uma residência localizada na Alameda B.

Testemunhas informaram que o autônomo, armado com um revólver, estacionou a motocicleta em frente a uma residência e ameaçou o morador caso não entregasse o celular.

“Estava tendo uma festa da família aqui em casa e o meu irmão estava na porta de casa falando no celular. O cara da moto chegou e pediu para ele passar o celular. Ele não passou, tentou entrar e o cara atirou no braço e saiu na barriga. Foi horrível”, disse uma testemunha que não quis ter o nome revelado.

Após disparar, o suspeito fugiu, mas foi seguido por populares que teriam o espancado e atirado contra o suspeito com a arma dele.

“Eu vi um homem correndo e o pessoal atrás dele. Ninguém conhecia ele não. Não era morador da área. Foi muito terrível, eu vi aquilo e corri para o banheiro. Ouvi vários tiros”, disse uma vizinha que também não quis ser identificada.

O suspeito ainda foi socorrido e levado para o Pronto-Socorro Delphina Aziz, mas não resistiu e morreu, por volta das 22h deste domingo (12).

O morador foi levado ao Hospital Platão Araújo para receber os primeiros socorros e passa bem, segundo informações da família. O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).