Suspeito de participar de quadrilha que roubava carros e vendia na web é preso em Manaus

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de integrar uma quadrilha que rouba carros e vende os veículos pela internet. A prisão ocorreu no fim da tarde deste sábado (17), na rua 87 do conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), o suspeito foi localizado após o dono de uma Ranger roubada rastrear o veículo via GPS. O carro foi achado em uma casa, junto a um Siena, também roubado.

Na residência, os policiais encontraram ainda placas de outros veículos e uma arma de fogo O suspeito estava no local e confessou participar de uma quadrilha. De acordo com a Rocam, ele alegou ser apenas o motorista do bando e disse que emprestava a casa para guardar os veículos roubados.