Suspeito de roubar R$ 10 mil de loteria no Dom Pedro é preso em Manaus

Wellison Ricaro da Silva Menezes, de 19 anos, foi apresentado à imprensa nesta segunda-feira (6), depois de ser preso por um assalto a uma loteria situada na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus. O caso ocorreu no dia 7 de fevereiro e foram levados R$ 10 mil do local (veja vídeo acima). Um comparsa está foragido.

O delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), disse que foi difícil encontrar o suspeito por causa do vídeo do roubo que “vazou” nas redes sociais.

“Percebendo essa situação do vazamento, cada um se evadiu para local incerto, mas a Derfd conseguiu fazer a investigação e encontrar o suspeito. Infelizmente, ainda tem um foragido, mas logo daremos uma resposta”, diz o delegado.

O Félix conta que os três suspeitos foram agressivos e passaram seis minutos na Casa Lotérica tentando entrar no local, que tinha vidros blindados. Wellison é réu primário. Anderson Santana Ferreira foi preso pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seap), no dia 22 de fevereiro.

Carlos André Santos Xavier segue foragido. A polícia acredita que ele está no Ceará.

Wellison foi indiciado por roubo majorado e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM), onde vai aguardar decisão judicial.