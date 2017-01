Suspeito de tentar estuprar mulher é morto a pauladas em Manaus

O ajudante de pedreiro Luame Brandão da Costa, de 23 anos, morreu espancando no bairro Novo Vitória, na Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de tentar estuprar uma mulher. A família dele contesta a versão e diz que Costa não tentou cometer o crime.

O caso ocorreu no fim da noite de sexta-feira (20), na Rua Evadin. De acordo com a família, o ajudante de pedreiro estava jantando quando um grupo de pessoas invadiu a casa e o arrastou para fora. Depois, ele foi amarrado e espancado com socos, chutes e pauladas. Segundo a Polícia Civil, mais de 10 pessoas são suspeitas da ação.

Horas antes de morrer, Luame Costa teria tentado estuprar uma moradora do bairro usando uma faca para ameaçá-la.

A mulher denunciou o caso no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deixou uma faca que teria sido usada pelo suspeito.

Para a família de Luame, a denúncia não tem fundamento. “Ele não faria isso, era um rapaz direito. Estão dizendo que ele tentou estuprar uma mulher, mas ele estava em casa o tempo todo”, diz uma familiar que não quis ser identificada.

Depois de ser agredido, o jovem foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, por policias militares, mas morreu logo após dar entrada na unidade.

O caso foi registrado no 14° DIP, e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).